Ricco e completo libro sulle abbazie regionali

Sabato alle ore 17, nella sala convegni dell’hotel Grimaldi a Treia, si svolgerà la presentazione del libro ’Abbazie delle Marche e altri luoghi di culto, ultima opera dell’artista treiese Gianni Compagnoni, pittore e appassionato conoscitore della nostra regione. Interverranno David Frapiccini, Pio Pistilli e Daniele Salvi. Nella stessa giornata, dalle ore 12 alle ore 20, nei locali dell’hotel Grimaldi sarà allestita una mostra con i disegni a china firmati dall’artista e presenti nella pubblicazione. Il libro è una raccolta di tutte le abbazie marchigiane, ma anche di chiese rupestri, pievi, monasteri e santuari, luoghi di culto ricchi di fascino e di storia. Un progetto importante che nasce in primis dall’amore per il territorio marchigiano, l’arte e la storia in esso presente: l’autore ha compiuto in prima persona un viaggio itinerante tra le abbazie, per documentare attraverso sopralluoghi, scatti fotografici e in alcuni casi anche attraverso l’incontro diretto con gli abitanti del posto, questi magnifici luoghi di culto e di spiritualità. Il lavoro prende le mosse già dal 2016, prima del sisma che ha duramente colpito il territorio marchigiano, consentendo all’autore di visitare e documentare questi luoghi quando erano ancora totalmente accessibili al pubblico, mentre ora purtroppo alcuni sono chiusi ai visitatori in attesa di restauro. Nel libro vengono trattate da un punto di vista storico, artistico e architettonico ben 68 abbazie di tutte le Marche, e 22 luoghi di culto tra pievi, santuari, chiese rupestri; il libro di circa 800 pagine è arricchito da oltre 800 fotografie a colori e da 90 disegni a china realizzati a mano libera, uno per ciascun luogo di culto. Questa opera si ricollega alle precedenti nate dall’intento e dal desiderio dell’autore di promuovere in maniera sempre più ampia la conoscenza della propria regione.