Ricette della cucina di Septempeda

Quali erano i segreti della cucina degli antichi romani abitanti di Septempeda? Quali piatti erano soliti preparare? Con quali ceramiche apparecchiavano la tavola e come avveniva la cottura dei cibi? A queste domande darà risposta la dottoressa Valeria Tubaldi, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino, che terrà una conferenza dal titolo: "Fornaci, pentole e ricette a Septempeda". L’appuntamento si terrà sabato, alle 17, all’interno del Museo archeologico Giuseppe Moretti, a Castello al Monte, in occasione della terza conferenza nell’ambito delle attività affiancate alla mostra "Oggetti, Riti, Rituali: Morire a Septempeda tra il I e il III d.C.". Laureata in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Macerata con una tesi sull’Archeologia e la storia dell’arte greca e romana dal titolo: "Urbs Salvia, l’area del Tempio-Criptoportico. Le olle da fuoco: tipologia, impasti e funzioni", Tubaldi ha collaborato con l’ateneo maceratese partecipando a numerose campagne di scavo in Italia, in particolare ad Urbisaglia, e all’estero, in Paesi come l’Albania, presso la città romana di Hadrianopolis, nella regione di Gjirokaster, e in Grecia, a Gortyna di Creta. Dal 2010 è dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino.