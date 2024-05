Ricostruzione, Castelli detta i tempi: "A ottobre il cantiere in cattedrale"

Svolto ieri un sopralluogo nella cattedrale di Camerino, dal commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli. La cattedrale è un simbolo della scossa del 26 ottobre 2016, che colpì duramente la città ducale. "Le ferite della cattedrale saranno presto sanate e uno dei simboli del sisma del 2016 tornerà a splendere. – dice Castelli -. Il progetto è in fase di presentazione da parte dell’arcidiocesi e l’obiettivo è partire in autunno con il cantiere. Oggi, con l’arcivescovo Francesco Massara, la sovrintendenza e l’Ufficio speciale ricostruzione, abbiamo visitato l’interno della chiesa, appurando quali sono i problemi logistici e le soluzioni tecniche per il recupero anche artistico della struttura". L’arcivescovo ha concordato che "l’apertura del cantiere della cattedrale sarà il 26 ottobre, data simbolica che coincide con l’anniversario del terremoto del 2016 e ribadisce il nostro desiderio di rinascita". Massara ha mostrato ai presenti la Madonna danneggiata dal sisma che il Papa ha omaggiato con un mazzo di fiori che andrà al Museo Diocesano "G. Boccanera".