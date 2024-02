Rifiuti, cura del verde e sicurezza: cosa fare per un’estate bella e pulita

Civitanova si fa bella per l’estate, i rappresentanti dell’associazione dei balneari a Palazzo Sforza per il primo di una serie di incontri. Gli obiettivi: migliorare la raccolta differenziata e discutere delle questioni relative a sicurezza, pulizia, decoro e cura del verde. Migliorie in vista sul lungomare. Una rappresentanza dell’Abc, Associazione balneari civitanovesi, ha incontrato l’assessore Giuseppe Cognigni per valutare insieme un piano per l’estate alle porte. Molti degli addetti ai lavori sono pronti per le aperture e stanno già sistemando gli stabilimenti balneari. "Ringrazio i rappresentanti dell’Abc per la loro disponibilità – ha detto l’assessore Cognigni -. Quello di oggi rappresenta il primo di una serie di confronti con balneari e commercianti della città che sto organizzando e che vuole essere un momento di crescita per innalzare la qualità dei servizi, anche in vista dell’arrivo dei turisti. Stiamo assistendo ad un incremento di attività, alcuni titolari degli stabilimenti balneari sono nuovi imprenditori ed è essenziale collaborare. Invitiamo ad un corretto conferimento della raccolta differenziata, al posizionamento dei cassonetti nelle giuste collocazioni, sia all’interno dei locali che negli spazi pubblici, e al rispetto dell’orario indicato. Invitiamo i cittadini a fare segnalazioni in caso ci siano interventi da fare o segni di inciviltà. Con la Polizia locale cercheremo di intensificare i controlli, con il Cosmari invece cercheremo di garantire più pulizia, più decoro. Inoltre, interverremo per mettere più luce nei punti critici come in certi parcheggi per scooter e bici". "Noi siamo pronti a ripartire – hanno detto Aldo Ascani, Alessandro Castagna, Marusia Ciavattini e Marco Scarpetta – e siamo qui per mettere a fuoco le problematiche. Abbiamo esposto le nostre esigenze all’assessore: serve una cura sistematica del verde, della spiaggia e una razionalizzazione dei parcheggi e della viabilità".

Chiara Marinelli