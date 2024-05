"Rimettiamo al centro i giovani e il lavoro"

Fabio Fantegrossi, dopo 5 anni all’opposizione si candida sindaco. Nel vostro programma un’attenzione particolare sarà riservata al centro storico.

"Il nostro centro storico è sicuramente una perla conosciuta in tutto il mondo. Negli ultimi anni vi è stata, da parte dell’amministrazione, una totale disattenzione nei suoi confronti. Non vi è stato il minimo interesse ad accelerare la ricostruzione, basti pensare che, ancora oggi, la gran parte degli immobili lesionati è ancora inagibile. È nostra ferma intenzione accelerare l’opera di ricostruzione e ristrutturazione per tornare a far rivivere e risplendere il centro storico nella sua interezza, cercando di favorire anche il ritorno di attività commerciali e l’organizzazione di eventi di alto interesse culturale e turistico".

Turismo si può declinare in molte maniere. Qual è la vostra proposta?

"Proponiamo un turismo a 360 gradi e per tutto l’anno. Sarnano ha bisogno innanzitutto di un turismo lento e residenziale, non mordi e fuggi. L’assenza di una vera programmazione ha causato l’impoverimento dell’economia locale, basti pensare ai tanti alberghi e hotel che sono stati chiusi negli ultimi anni. Oltre ciò va considerato anche il cospicuo numero di seconde case. Il nostro intento è quello di creare un prodotto e un marchio Sarnano che coinvolga le Terme, la montagna e il centro storico, uniti all’enogastronomia e alla cultura. Il percorso delle cascate perdute da solo non può risollevare le sorti di Sarnano".

Come rendere Sarnano una città per tutti?

"Anche in quest’ambito ci sarà molto da lavorare. Riguardo i giovani, c’è assoluta necessità di ricreare nuovi spazi e infrastrutture, va rivista la gestione degli impianti sportivi, taluni lasciati all’incuria, altri completamente all’abbandono, altri ancora chiusi da tempo. Poi sarà fondamentale mettere i giovani al centro del lavoro. Sarnano deve diventare un promotore attivo dell’intero territorio dell’alto maceratese, collaborando con i comuni dell’area montana, le imprese e gli enti locali per costruire reti e filiere d’impresa e di sviluppo. Servizi e opportunità possono consentire il ripopolamento del nostro territorio. Riguardo gli anziani si dovrà innanzitutto cercare di mantenere e rafforzare i servizi socio sanitari presenti, andando a recuperare quelli perduti nel corso degli anni. In sinergia con la politica regionale si può fornire una sanità di prossimità e realizzare un punto salute, per servizi e prestazioni essenziali per questo territorio".

g. g.