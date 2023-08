Rinasce la Casa delle Farfalle: prosegue l’iter di ricostruzione

Rinasce la Casa delle Farfalle, a Cessapalombo. "Conservazione, conoscenza, educazione ambientale e sviluppo turistico. Senza contare la bellezza e l’unicità di un progetto così particolare sia per il Comune di Cessapalombo che per il comprensorio dei Monti Sibillini", spiegano dall’Usr Ufficio speciale ricostruzione. Il progetto per la demolizione e ricostruzione della "Casa e giardino delle Farfalle" sta proseguendo "sulla giusta strada", con l’Usr che ha appena approvato una variante in corso d’opera la quale fissa l’importo dell’intervento a 875.203 euro. La Casa delle Farfalle si trova nella frazione di Montalto, lungo la strada contrada Valle. "L’immobile fa parte di un concept che consta anche di uno spettacolare giardino di 12.000 metri quadrati, dedicato non soltanto ai lepidotteri ma anche alle piante – proseguono dall’Ufficio –. L’edificio su cui si sta lavorando, invece, ha una superficie di circa 257 metri quadrati; in primis, verrà realizzata una nuova rampa di accesso, all’occorrenza carrabile, al fine di agevolare, tra le altre cose, la fruizione di persone con capacità motorie ridotte. Il primo livello è quello dell’accoglienza: il visitatore si trova in una piazza coperta con botteghino, servigi igienici e bar. Il secondo è quello del giardino, dalla nuova rampa di accesso si arriva in una piazza all’aperto che consente ai gruppi di dividersi per la visita al giardino, ai locali ristorante o all’interno del museo. Il terzo livello, infine, è quello del "tetto giardino" pensato come superficie semipermeabile coltivata, che permetterà una perfetta integrazione del nuovo edificio nel contesto "Giardino delle Farfalle". La parte museale prevede una sala piccolalaboratorio, una galleria vetrata e la sala grande in grado di ospitare esposizioni itineranti e di più grandi dimensioni o in un’aula conferenze da circa cinquanta posti per ospitare convegni di ogni genere". Il Giardino delle Farfalle ha riaperto i battenti nell’aprile 2018. Si tratta di un luogo magico, ideale per famiglie e bambini, per trascorrere momenti piacevoli in natura, grazie al grande amore e alla passione con cui viene portato avanti dalla coppia Fabiana Tassoni e Patrizio Guglini.

Lucia Gentili