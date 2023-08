Rinnovato il patto di gemellaggio con Weiden

I rappresentanti delle città gemellate Weiden, Floriana e Issy-les-Moulineaux sono arrivati a Macerata per partecipare ai festeggiamenti di San Giuliano. Ieri la cerimonia di scambio dei doni nella sala consiliare del Comune dove, il sindaco Sandro Parcaroli, il vicesindaco Francesca D’Alessandro, l’assessore ai Gemellaggi Riccardo Sacchi e il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani hanno accolto il sindaco di Weiden, Jens Meyer, e i due consiglieri Gabriele Laurich e Stefanie Sperrer accompagnati dallo staff, il sindaco di Floriana Vincent Borg, accompagnato dallo staf, e la consigliera Caroline Millan accompagnata dallo staff per Issy-les-Moulineaux. Parcaroli e Meyer, inoltre, hanno rinnovato, in occasione del 60° anniversario, il patto di gemellaggio sottoscritto l’11 aprile 1963 a Macerata. "Sono trascorsi 60 anni dalla firma del patto di gemellaggio con la città di Weiden, un patto, allora assai sentito, che fu stretto con la comunità bavarese per rinforzare lo spirito di riconciliazione post bellica e contribuire alla fondazione della nascente coscienza europea – ha detto Parcaroli -. Macerata crede fortemente nella volontà di incrementare esperienze, momenti comuni, progetti e collaborazioni. Far conoscere e rendere protagoniste le nostre rispettive comunità oltre i confini nazionali rappresenta un importante arricchimento reciproco".