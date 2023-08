"Rinuncio all’indennità, finanzierà un bando"

di Lucia Gentili

Il Comune di Camerino ha lanciato un bando di concorso di idee finalizzato alla presentazione di proposte e progetti per rivitalizzare la situazione socio-economica del territorio camerte a seguito del terremoto. In palio: 4.229,50 euro, ovvero la somma che corrisponde all’indennità del presidente del consiglio comunale Cesare Pierdominici su base annua. E da lui stesso destinata a tale scopo, di pubblico interesse. Infatti, con la delibera di giunta 31 maggio scorso, è stata approvata l’iniziativa relativa al bando, a seguito della volontà espressa dal presidente del Consiglio di rinunciare alla propria indennità di funzione.

Tutti i cittadini interessati possono presentare idee e progetti (sia in forma singola che associata) entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre (pena l’esclusione) o tramite raccomandata ar all’indirizzo della sede provvisoria del Comune in via Conti di Altino 19 o tramite pec a [email protected].

"L’iniziativa è nata anche per porre fine alle polemiche con l’opposizione sulla figura del presidente del Consiglio, che secondo la minoranza avrebbe comportato un surplus di spese per l’ente – spiega Pierdominici –. L’idea è stata formalizzata in una delibera di giunta; è un modo per rivitalizzare la città coinvolgendo i cittadini. Finché sarò presidente del Consiglio comunale, pensiamo di destinarlo a questo".

"Una commissione – spiega – valuterà le proposte. Spero partecipino soprattutto giovani e si dia spazio alle nuove tecnologie". La commissione sarà composta dallo stesso presidente del Consiglio o suo delegato; dal sindaco o suo delegato; da due consiglieri della maggioranza e da un consigliere della minoranza. Tutti i criteri di valutazione per i punteggi si possono vedere sul sito istituzionale.

Tra i punti, ad esempio, c’è la capacità e la sostenibilità economico-finanziaria, l’efficacia e la coerenza del progetto valutato e gli obiettivi prospettati. Il vincitore sarà premiato in occasione di un apposito evento che sarà previsto dall’amministrazione comunale all’interno delle iniziative per le festività natalizie.