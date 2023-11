Riparte "Giochiamo in città", laboratori gratuiti per bimbi

Al via domani la nuova serie di laboratori gratuiti "Giochiamo in città", dedicata a famiglie e bambini da zero a 6 anni. Si tratta di un’iniziativa organizzata dal Comune nell’ambito del progetto "C’era una volta" selezionato da "Con i bambini" all’interno del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. "Dopo il grande successo dell’edizione estiva e il gradimento da parte di più di 250 famiglie maceratesi – spiega l’assessore Katiuscia Cassetta – siamo felici di offrire loro l’opportunità di socializzare, entrare a contatto con i luoghi della cultura di Macerata, incontrare esperti che potranno aiutarli a vivere in armonia con i propri figli spazi della città dedicati a loro". Si inizia domani nello spazio del Villaggio per crescere Semi d’acero con l’iniziativa "Quadri sensoriali per conoscere il mondo: giochi d’arte e di relazione", in collaborazione con Ircr e si andrà avanti fino al 29 dicembre, il mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 12, con iniziative sempre diverse. Le attività si svolgeranno nei contenitori culturali della rete museale come Palazzo Buonaccorsi, il Museo di Storia naturale, l’Ecomuseo, ma anche al Centro del riuso e finalizzate a favorire l’accesso ai servizi alle famiglie che non li frequentano. Il calendario completo con tutti gli appuntamenti è disponibile al link https:k9v7p5r6.stackpathcdn.comwp-contentuploads202311Locandina-Giochiamo-in-citta.