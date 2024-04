Riparte l’attività sul lago di Caccamo

Da oggi, festa del 25 Aprile, canoe e kayak scendono di nuovo in acqua al lago di Caccamo. Il ritorno della buona stagione, infatti, permette all’associazione "Monti Azzurri canoa kayak" di riavviare l’attività sportiva nelle acque del bacino artificiale maceratese. "Si riparte – dice, entusiasta, Cristiano Leccesi, presidente dell’associazione affiliata alla Federazione italiana canoa e kayak – e andremo avanti fino al primo novembre. I nostri spazi saranno a disposizione di chiunque volesse anche solo godere della tranquillità del lago. Saranno inoltre riavviati i corsi per principianti e per quanti desiderano migliorare la pratica di tale disciplina. Per informazioni si può visitare la pagina Facebook Monti Azzurri canoa kayak". Il sodalizio ha l’obiettivo di rilanciare il lago di Caccamo come punto di riferimento regionale per gli appassionati di queste attività sportive. Il progetto è sostenuto dall’Unione montana dei Monti Azzurri e dai Comuni dell’area: Serrapetrona, Caldarola, Belforte del Chienti, Camporotondo e Cessapalombo. Il Circolo, inoltre, punta all’organizzazione di manifestazioni di un certo livello per far crescere l’interesse attorno a canoa e kayak e riaccendere i riflettori sul bel lago di Caccamo.

"Come circolo abbiamo in programma diversi eventi – conclude il presidente Cristiano Leccesi – che si intensificheranno soprattutto nel periodo estivo. Penso ad esempio al ‘Kayak sotto le stelle cadenti’ o alla prima edizione delle ‘Pagaie in festa’ ovvero ai corsi per i brevetti di tecnico di base e di Sea Kayak".

m. g.