Partiranno in questi giorni i lavori di riqualificazione di Porta Galiziano, nel centro storico di Potenza Picena. A dare notizia dell’avvio del cantiere è stato ieri il Comune di Potenza Picena, tramite un post sulla pagina istituzionale Facebook. "L’intervento, dal valore complessivo di 65mila euro, prevede una nuova pavimentazione e la realizzazione di spazi pedonali con l’installazione di una nuova illuminazione", si legge sul social network. Quindi, prosegue l’ente comunale sulla sua pagina Facebook, "per tutta la durata del cantiere, l’area intorno alla Porta sarà temporaneamente non accessibile".