"Riqualificazione e pulizia delle frazioni"

Nei giorni scorsi anche la lista "Fiuminata di tutti", con Elisabetta Roscioni candidata sindaco, ha presentato i propri candidati e il programma elettorale. Massima priorità sarà data al rapporto e alla comunicazione con i cittadini: "Abbiamo ascoltato la loro voce e abbiamo raccolto tanti suggerimenti - afferma Roscioni -. Il dialogo con la popolazione è fondamentale e sentiamo forte il suo calore. C’è voglia di una maggiore partecipazione: in questi anni, mancando l’opposizione, l’azione amministrativa è andata avanti da sé, senza condivisione e confronto. In questo c’è un assoluto bisogno di un cambiamento: la popolazione deve tornare protagonista del paese che vive e non essere passiva a qualsiasi scelta". Il gruppo si propone di lavorare allo sviluppo territoriale "con il recupero delle fonti e delle strade per raggiungere i luoghi più caratteristici del nostro territorio che ad oggi sono abbandonati; riqualificare con fondi Pnrr la zona di Colle San Pietro e vogliamo capire perché i fondi del terremoto sugli edifici comunali sono bloccati". Secondo il gruppo, anche le frazioni sarebbero "abbandonate a se stesse. Noi puntiamo su pulizia, riqualificazione e valorizzazione".

Per la cultura, il progetto è quello di ridare lustro al Premio Nazionale Di Lascia e creare luoghi e spazi per attività culturali. Inoltre, ridare valore al progetto Musicart. Cultura fa rima con turismo per il quale la ricetta è "pubblicità sui social, canali tv e radio oltre che la collaborazione con comitati e comuni limitrofi. Inoltre, chiederemo finanziamenti alla Regione e di entrare nel circuito turistico regionale". Fondamentali sono anche i servizi sanitari: "La Regione realizzerà il punto salute e noi vogliamo rafforzarlo con un servizio di ‘ricette on line’ e la turnazione di medici tra i vari hub". Un’altra idea del gruppo è quella di fondare una scuola di formazione permanente per la promozione e la diffusione della cultura d’impresa, artigianale e agricola.