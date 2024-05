Rischio idrogeologico. Arriva il sì alla messa in sicurezza

"È in corso di approvazione il progetto definitivo per la messa in sicurezza idrogeologica di Castelsantangelo sul Nera". Lo annuncia il commissario Guido Castelli: ha fissato per il 7 giugno la conferenza dei servizi che sbloccherà il progetto esecutivo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. I lavori, finanziati da un’ordinanza speciale, consentiranno ai proprietari di procedere con maggiore certezza nella ricostruzione delle case. "Con il presidente della Regione Acquaroli avevamo garantito al Comune e alla popolazione, il 20 aprile, tempi rapidi per la soluzione ai problemi che attanagliavano i proprietari della zona – spiega il commissario –. Nel frattempo abbiamo modificato la norma, che ora prevede di procedere con i progetti di ricostruzione anche se non ancora approvati i definitivi per la mitigazione. Seguiranno Visso e Ussita".