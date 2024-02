Ristrutturazione finita. Riaprono le Poste di Sambucheto I lavori di ristrutturazione della sede di via Repubblica a Sambucheto, Montecassiano, sono completati per accogliere i servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis - Casa dei servizi digitali" di Poste. Misure per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza dei cittadini sono state implementate.