Ristrutturazione uffici postali: prossimi interventi a Cingoli

I lavori per la realizzazione del Progetto Polis, di Poste Italiane, fa discutere qualche sindaco. Ma serviranno a rendere fruibili i servizi pubblici nei comuni con meno di 15mila abitanti. Nei giorni scorsi Poste ha comunicato l’avvio degli interventi negli uffici postali di Treia e Castelraimondo, con conseguente chiusura momentanea degli sportelli per circa 45 giorni. Il sindaco Franco Capponi, di Treia, ha rappresentato le criticità che potevano crearsi con una sospensione per il riassetto dei servizi e della struttura dell’ufficio. Più duro è stato invece Patrizio Leonelli che ha definito la chiusura ’scandalosa’: "Non è giusto che gli abitanti di Castelraimondo rimangano senza i servizi delle Poste per un mese e mezzo. Non è possibile dirottare un’intera città in un altro ufficio a diversi chilometri di distanza". Insomma, contenti per le novità in arrivo certamente, ma preoccupati per l’assenza del servizio di Poste. I prossimi uffici che saranno interessati dai lavori sono quello di Cingoli, a partire dal 29 maggio, e quello di Ussita di cui però Poste Italiane non ha ancora fissato la data di inizio. Il progetto Polis ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione verso il digitale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, dotando, quest’ultima, di un punto di accesso unico e vicino ai cittadini, nei territori in cui la diffusione di servizi digitali incontra le maggiori difficoltà.

g. g.