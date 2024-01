Riva del Garda, bilancio positivo: "Una fiera vitale per le calzature"

Bilancio positivo per le aziende del distretto calzaturiero di Macerata presenti a Riva del Garda e che hanno esposto le collezioni autunno inverno 2024-2025. La fiera si è svolta da sabato a martedì ed ha confermato pienamente i connotati di una rassegna che è da cinquant’anni il punto di riferimento internazionale nel segmento della produzione di volume. Il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini ha detto: "Vantare in Italia il più importante evento internazionale per gli scambi commerciali del prodotto medio di gamma di calzature e accessori è cruciale per l’Europa. Con il tempo ci siamo abituati a detenere questo primato, ma giunti alla centesima edizione è giusto ricordare quanto sia vitale per l’intero settore. Sono certo che Expo Riva Schuh & Gardabags festeggerà ancora molti compleanni e per questo ringrazio tutti i protagonisti che hanno reso e renderanno forte questo evento".

Vale la pena sottolineare la dimensione del successo di Expo Riva Schuh & Gardabags citando qualche numero: circa 1300 tra espositori, ditte rappresentate e brand provenienti da 39 nazioni, fra cui i maggiori Paesi produttori mondiali. Animano l’area dedicata a borse, valigeria e accessori di Gardabags circa 50 aziende (da Bangladesh, Cina, Germania, India, Italia, Portogallo, Spagna e Turchia).

Tra i vari stand degli imprenditori maceratesi si respira un’atmosfera di cauto ottimismo. Mauro Gabrielli Fulya Shoes Company di Civitanova Marche ha sottolinato che "un’azienda turca ha deciso di investire nel distretto calzaturiero di Macerata". "L’idea imprenditoriale – ha aggiunto – è nata nel periodo del Covid e si è concretizzata con l’inizio dell’attività avvenuta il 31 marzo 2021. In breve tempo, quindi, abbiamo raggiunto livelli di produzione molto consistenti. Basti pensare che la produzione di calzature estive è stata pari a 150 mila paia". Dove è localizzata la produzione? "Abbiamo aperto un polo produttivo a Istanbul, ma la logistica, la distribuzione, tutta l’attività commerciale e l’amministrazione viene effettuata a Civitanova Marche". Una realtà aziendale tra le Marche e la Turchia in continua crescita. "Lo sviluppo aziendale – ha proseguito – è accompagnato anche da un aumento dei livelli occupazionali. Per la sede di Civitanova, nel corso del 2024, abbiamo già programmato delle nuove assunzioni anche perché abbiamo intenzione di avviare una nuova branca dell’azienda che si occuperà della vendita di pellami". Aumenterete anche la quota di fatturato destinata alle esportazioni? "Attualmente vendiamo in Italia il 60% della nostra produzione, ma abbiamo intenzione di far crescere la quota delle esportazioni. Attualmente la nostra struttura retail è operativa in Spagna, Germania, Belgio e Singapore. Le nostre calzature vengono distribuite con il marchio Shaddy". Soddisfatti anche Gianni Offidani Maurizio Fugante Hot Sand di Sarnano. "La nostra produzione – hanno detto – è destinata principalmente alla grande distribuzione e ao grossisti. Esportiamo solo in maniera molto contenuta. Abbiamo una clientela consolidata che viene solitamente qui in fiera. Ritemiamo che sia la fiera più importante per la nostra tipologia di produzione".

Vittorio Bellagamba