"Rock'n'roll Bonsai a Potenza Picena tra musica cubana e Prozac+"

Ad agosto il centro storico di Potenza Picena ospiterà per tre giorni "Rock’n’roll Bonsai", il festival ideato dall’associazione Nevermind con il patrocinio del Comune. Quest’anno ad aprire la rassegna sarà la formazione cubana Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club. E poi mostre, talks, concerti e ospiti come Eva Poles dei Prozac+. Si partirà lunedì alle 18.30 con l’inaugurazione delle esposizioni, l’inizio dei talks, e l’apertura del mercatino del vinile e dell’area food. I protagonisti indiscussi di quest’anno sono senza dubbio i "Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club". E ci saranno poi le mostre dedicate ai padrini del festival. Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio, avrà la sua esposizione rock "Music Dome", che combina un allestimento fisico alla nuovissima tecnologia del metaverso, elaborata da Matteo Malatini – con un Massimo Cotto virtuale come ospite d’eccezione – all’interno della meravigliosa cornice dello storico teatro Mugellini. Grazie a un’opera inedita del regista e filmmaker Gianluca Grandinetti è stata creata l’installazione artistica immersiva dal titolo "Reflections", in piazza Matteotti 2. Il festival si concluderà mercoledì con il concerto dei "The Fottutissimi" alle 21.30 e a seguire l’ultima super ospite sarà Eva Poles dei Prozac+ con il suo dj set.