Rocksophia è da tutto esaurito: "Al lavoro per la quarta edizione"

Giù il sipario sul festival Rocksophia che ha già la testa alla quarta edizione, della prossima estate, quando Civitanova tornerà ad essere la ‘piazza’ regionale del mix tra musica e filosofia. Domenica sera si è chiusa la quattro giorni dedicata ai cantanti e ai musicisti del ‘Club dei 27’, morti a 27 anni (da Brian Jones a Amy Winehouse), alle donne del rock (Tina Turner e Patti Smith), alla poetica di Lucio Battisti. Successo di pubblico al Varco sul Mare, che ha registrato il tutto esaurito e a fare un bilancio è la direttrice artistica Lucrezia Ercoli: "Per questa edizione abbiamo deciso un tema che desse coerenza a tutti gli incontri, legandoli gli uni agli altri e la scelta è stata premiata. Avevamo notato un’attenzione crescente, che è andata anche oltre le nostre aspettative, con tantissime presenze ai philoshow serali e anche agli appuntamenti pomeridiani. Sono molto contenta di come tutti i relatori, attorno al tema proposto, ‘Apollineo e dionisiaco’, abbiano saputo costruire i propri interventi, componendo il tassello di un mosaico che ha restituito, con lo spettacolo finale, un quadro complessivo di grande spessore". Sold out infatti agli appuntamenti pomeridiani e a quelli serali, e successo anche per la mostra nella galleria virtuale MeGa, ultima nata tra i progetti di Popsophia. La chiusura del festival con Carlo Massarini e Lucrezia Ercoli e con il philoshow dedicato agli artisti del Club 27 ha rappresentato la sintesi del lungo week end di musica e filosofia. A conclusione delle quattro giornate il sindaco Fabrizio Ciarapica ha annunciata la conferma della manifestazione per il 2024. "Rocksophia – ha detto – è nata a Civitanova e deve rimanere a Civitanova. Già stiamo lavorando alla quarta edizione". Che sarà sempre organizzata dall’associazione Popsophia, con la direzione artistica della Ercoli e in collaborazione con il Comune e l’Azienda dei Teatri di Civitanova, e destinata anche il prossimo anno a rappresentare la punta di diamante della programmazione culturale dell’estate civitanovese. "Rocksophia – ha aggiunto il sindaco – è importante non solo per Civitanova, ma per tutta la regione, per questo deve rimanere qui, stiamo già lavorando alla quarta edizione". Apprezzamenti espressi anche dalla presidente dei Teatri, Maria Luce Centioni, che dal palco ha citato Alda Merini, ricordando suo padre, Silvio, imprenditore e politico della città.