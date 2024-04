Romano e Laviano, i nervi sono tesi: "L’assessore apprezzi la voglia di fare"

Ennesimo botta e risposta tra il rappresentante dell’associazione commercianti del centro storico Giuseppe Romano (nella foto) e la maggioranza in consiglio, scaturito originariamente dalla richiesta dell’assessore Laviano sul costo della fornitura elettrica per le luminarie volute e realizzate dall’associazione. Romano diffonde una nota in cui dice che "Capisco che il volto sui giornali sia il mio, ma il segretario della Lega Aldo Alessandrini e la coordinatrice comunale di Forza Italia Barbara Antolini, con i loro interventi, si rivolgono in realtà a più di 100 commercianti". La Antolini, capogruppo di Forza Italia, aveva difeso l’operato della Laviano. "Il mio mandato da presidente scade nel settembre 2025 – precisa Romano –, quindi Alessandrini dice il falso. Lo ringrazio però di aver chiarito che io non sono iscritto alla Lega". Romano prosegue: "Siamo venuti a conoscenza della contrarietà della Laviano alla nostra iniziativa attraverso un articolo, al quale non è seguita nessuna smentita da parte della assessora. Basta, dunque, con i partiti che vogliono coprire l’inadeguatezza dell’operato dei propri rappresentanti. Si mettano finalmente al servizio dei cittadini e non degli interessi particolari. Si concentrino sulle reali esigenze della società e lavorino per un progresso genuino. Non si capisce poi perché un assessore prima decide di firmare la delibera e solo successivamente si chiede quali siano gli eventuali costi da sostenere".

Romano specifica poi, rispetto ai 1400 euro per la fornitura elettrica delle luminarie, che "ne facciamo incassare al Comune 5mila per il suolo pubblico con i nostri mercatini francesi. Il bilancio è dunque positivo. Infine – chiude il presidente dell’associazione commercianti del centro storico – un’ultima domanda: perché la Laviano, invece di criticare o sollevare dubbi, non apprezza la nostra voglia di fare e non ne approfitta con un atteggiamento collaborativo? Non risponderemo ad altre contestazioni. Oggi alle 11.50 taglieremo il nastro per i nostri mercatini col sindaco e tutti i commercianti dell’associazione".