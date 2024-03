Rotatoria del Trialone invasa dalle erbacce. E l’acqua non c’è più

CIVITANOVA

Invasa da piccoli cespugli ed erbacce la rotonda del Trialone, sulla Statale 16, e non è proprio un bel vedere per automobilisti e pedoni. Un ingresso della città o comunque un punto di grande transito che non dà proprio la migliore immagine di sé, a causa dell’incuria: i cespugli, infatti, spuntano tra i sassi grigi al di sotto del grande albero in ferro, opera dell’artista Gino Marotta, donato al Comune alcuni anni fa dalla Fondazione Carima. Le luci dell’albero, inoltre, sono sempre spente e l’acqua non è mai spruzzata. Si direbbe per evitare pericoli a centauri e automobilisti, tuttavia alla nuova rotatoria tra le vie Moro e Martiri di Belfiore le fontane danno vita a importanti getti d’acqua, creando un gradevole spettacolo e allo stesso tempo bagnando passanti e carreggiata. f. r.