Rotatoria di Costamartina: i lavori avanzano a ritmo spedito

Si lavora già a "tamburo battente" con svariati mezzi meccanici, trivelle, rulli compressori e movimento terra per realizzare l’importante ed impegnativa rotatoria Costamartina (lato verso l’ospedale) all’incrocio tra la provinciale delle Vergini n.10 e la strada comunale di Costamartina vera e propria, che sale dall’altra rotatoria posta all’incrocio con via D’Anlighieri. L’intervento infrastrutturale è facilitato dal fatto che nell’area a fianco della semi curva di via D’Annunzio non ci sono fortunatamente costruzioni. L’opera prevede un diverso posizionamento del cerchio per superare i dislivelli, onde aggirare quelli attuali, alquanto irti e poco abbordabili. L’opera viene realizzata dalla Provincia di Macerata. La ditta appaltatrice è la Pipponzi di Civitanova. I tecnici responsabili in cantiere sono quelli dell’Amministrazione provinciale. Il costo a base d’asta è di euro 629.245. Importo netto del contratto 521.551. Ultimazione dei lavori prevista per il 12 luglio prossimo: un traguardo importante per Civitanova e l’intero territorio, essendo tale incrocio uno "snodo viabile" molto trafficato, collegando in simultanea i paesi collinari (Macerata, Morrovalle, Montecosaro, Civitanova Alta), l’autostrada A14, la zona commerciale, l’ospedale di zona ed il centro città. Ennio Ercoli