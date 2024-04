Ruba soldi nel furgone. Denunciato operaio

Controlli a 360 gradi durante le feste di Pasqua nel territorio della Compagnia carabinieri di Tolentino.

Le pattuglie dei carabinieri hanno monitorato le strade più frequentate e i principali luoghi di aggregazione a Sarnano e all’Abbadia di Fiastra, ripristinando la viabilità nel deflusso di turisti nel pomeriggio di Pasquetta.

Dopo i rilievi per un incidente stradale sulla strada provinciale 502, i militari dell’Aliquota radiomobile hanno denunciato alla procura un uomo residente in zona per guida in stato di ebbrezza: con l’etilometro, è venuto fuori che aveva un tasso alcolemico di 2,25. I carabinieri gli hanno anche ritirato la patente. I militari della Stazione di Urbisaglia hanno eseguito l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Ancona nei confronti di un 43enne, condannato per guida in stato di ebbrezza nel 2021: con la sentenza ormai definitiva, l’uomo dovrà scontarla stando agli arresti domiciliari.

La sera di Pasquetta, i carabinieri sono stati chiamati a Colmurano perché un 37enne straniero, parecchio ubriaco, stava infastidendo i clienti di un locale. L’uomo è stato sanzionato per ubriachezza.

È stato poi denunciato per furto aggravato un 43enne di origini egiziane. Il furto era stato commesso a Loro Piceno ai danni di un commerciante che, dopo il mercato settimanale, risalendo sul suo furgone aveva scoperto che qualcun altro era già entrato nell’abitacolo mentre lui era impegnato con la bancarella, e gli aveva preso 2.500 euro in contanti che erano stati riposti in un vano.

Ricevuta la denuncia, i carabinieri hanno avviato le indagini e per prima cosa hanno esaminato i filmati delle telecamere del Comune.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno individuato l’egiziano, operaio impegnato in un cantiere edile della zona per la ricostruzione post sisma.

L’uomo è stato identificato e denunciato per la sottrazione dei soldi ai commercianti. I controlli sono stati intensificati per tutti i giorni di festa, da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolentino e delle stazioni dipendenti, per tentare quanto più possibile di garantire la sicurezza e la tranquillità ai cittadini.