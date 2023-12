Rubate le offerte lasciate al presepe

Rubate le offerte lasciate dai visitatori del presepe di vicolo Consalvi. La piccola ambientazione si trova a metà circa del vicolo in un locale vuoto e inutilizzato. Ieri è stato il primo giorno in cui era possibile a tutti vederla, a partire dalle 14 circa. All’interno del presepe chi lo ha allestito ha posto un cestino per le offerte con un biglietto che spiegava che la piccola somma sarebbe stata destinata in beneficenza. Alle 18 la scoperta: nel cestino erano rimasti solo pochi centesimi, quando invece fino a poco prima c’erano diverse decine di euro. "Ciò che mi ha più ferito, non sono le poche decine di euro ma il gesto irrispettoso", dice amareggiato chi ha allestito il tutto.