Ruspe al lavoro in zona Fontescodella: "Un mese per sistemare la ciclabile"

Partiti i lavori di ripristino del tratto di pista ciclabile crollato nel giugno 2023 a causa della rottura di una conduttura in zona Fontescodella. Gli interventi sono stati avviati dall’Apm, il cui presidente Gianluca Micucci Cecchi spiega: "Stiamo lavorando su un canale di scolmatura di acque bianche. I lavori sono iniziati la scorsa settimana e, dopo una prima parte di manovre per il ripristino del canale, si passerà all’intervento sulla sovrastante pista ciclabile. Prevediamo di terminare entrambi i blocchi di lavoro entro un mese. Sono interventi abbastanza ordinari – aggiunge poi – non si dovrebbero avere particolari problemi nel portarli a termine. La ditta che se ne occupa ha già collaborato con noi e sta affrontando il tutto con tranquillità e professionalità". Un primo tratto di ciclabile, questo, facente parte dell’anello che congiunge gli istituti scolastici. Ma il progetto generale avanza, con l’obiettivo di migliorare la zona di Fontescodella e la sua sicurezza. "Nelle prossime settimane si procederà al completamento del percorso ciclabile dal palazzetto dello sport ai giardini Diaz – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori –. Il progetto prevede un sottopasso all’altezza della galleria di Fontescodella fino al parco, utile alla circolazione sicura di bici e pedoni. Il percorso ciclopedonale continuerà poi all’interno del parco stesso". Novità anche per l’area di fianco al palazzetto. "Sono in corso i lavori per la la costruzione di una palestra, una serra didattica, un campo da padel, uno da pickleball e un percorso green – conclude Marchiori –. La situazione di Fontescodella non era brillante, ma tornerà a essere una zona attrezzata. I lavori termineranno tutti entro il 2026, rispettando la scadenza del Pnrr".