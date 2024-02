Sabatini: "Una palestra per rimanere collegati con il mondo" La Camera di commercio delle Marche sostiene l'iniziativa "Cronisti in classe" per promuovere la connessione dei giovani al mondo reale e l'importanza della lettura dei quotidiani. L'economia occupa sempre più spazio nei giornali e i Campionati di giornalismo possono avvicinare i giovani a questo tema. I profili occupazionali più richiesti sono quelli tecnici specializzati.