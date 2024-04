Sabato ’Civitanova incontra la montagna’

Sabato alle 11,30 ’Cvitanova incontra la montagna’ a Monte Cavallo, per valorizzare il territorio silvo pastorale e i prodotti del bosco. Si tratta di una conferenza ideata dal consigliere comunale rivierasco Gianluca Crocetti, alla quale parteciperanno rappresentanti delle istituzionali locali e regionali e nazionali. "Dall’entroterra alla costa (e viceversa), la chiave di volta per il territorio nel suo complesso – spiega Crocetti – è quella di creare sinergie tra le diverse anime e vocazioni della regione Marche, vero unicum". L’appuntamento voluto dal sindaco di Monte Cavallo Pietro Cercoli, in collaborazione con Il Nido dell’Aquila "Chef Renzo e Clarissa Budassi", intende proseguire il discorso avviato a febbraio con la cena "Dai Monti Sibillini al Mar Adriatico", che con The Lord of Truffle (ovvero il sommelier Daniele Violoni) ha presentato il connubio pesce-tartufo nero pregiato, quale interazione vincente tra diverse vocazioni territoriali nel locale "Officina" di Vittorio Rastelli (sponsor e tra i promotori dell’iniziativa). Introdurrà Crocetti, alla presenza di Guido Castelli (commissario straordinario ricostruzione), Pierpaolo Borroni, (Consigliere Regionale), Fabrizio Ciarapica (sindaco di Civitanova), Andrea Agostini (presidente Marche Cultura), Alessandro Gentilucci (sindaco di Pieve Torina), nonché Presidente Unione Montana Marca di Camerino, Pietro Cecoli (sindaco Monte Cavallo), Carlo Cambi (giornalista), Aroldo Curzi Mattei (imprenditore), Mosé Ambrosi, (cantina Fontezoppa), Marco Medori (presidente Fondazione Sommelier) e Ludvina Cinti (presidente de "La Terra Trema Noi No").