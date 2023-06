Sacchi pieni di sterpaglie lasciati da giorni in via IV Marine

Tempo di sfalci e tagli di erba con il prossimo arrivo dell’estate e così vengono puliti i giardini privati e la città appare in questi giorni disseminata di grossi sacchi zeppi di sterpaglie, lasciati accanto ai cassonetti dei rifiuti. Alcuni stanno lì da diversi giorni, vedi il caso della trentina di sacchi accatastati a ridosso del marciapiede in via IV Marine e che nessuno ha ancora rimosso, un problema che è stato segnalato da diversi residenti. Non è questa l’unica zona della città in cui qualche cittadino poco civile si è liberato del fogliame abbandonandolo ai bordi della strada dentro grosse buste, invece di portarlo presso il centro raccolta per il corretto smaltimento.