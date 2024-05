"S’agli occhi credi", il libro di Cristina Babino allo Sperimentale Teatro A

Sabato, alle 18 in via Panfilo, lo Sperimentale Teatro A (Sta), nel quadro delle celebrazioni per il sessantesimo dalla sua fondazione, presenterà il libro: "S’agli occhi credi. Le Marche dell’arte nello sguardo dei poeti", a cura di Cristina Babino. Un testo che affianca opere d’arte figurative dal 1400 a oggi viste dallo sguardo di poeti marchigiani, descritte e narrate attraverso emozioni rare e alta sensibilità poetica. Gli attori dello Sta, Andrea Cesanelli, Maria Novella Gobbi, Greta Pagnanelli, Piero Piccioni, Camilla Sileoni e Maurizio Vallesi, interpreteranno passi dal libro mentre restano visibili le rispettive opere cui ciascun testo si riferisce.