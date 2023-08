Sagra della crescia fogliata: gustoso weekend a Pontile

Un fine settimana tra stand gastronomici, musica, mercatini e sport. È quello che andrà in scena tra domani e domenica a Pontile, frazione di Fiuminata, che ospita la 14ª sagra della crescia fogliata. L’iniziativa è firmata dall’Associazione per Pontile, con il patrocinio della Pro loco di Fiuminata. Gli stand apriranno nel tardo pomeriggio di domani e saranno servite le specialità gastronomiche del territorio, oltre alla crescia fogliata, dolce tipico di Fiuminata. La sera di sabato è in programma anche una serata giovani con Emiliano Effe dj. La festa prosegue per tutta la giornata di domenica, con la mattinata che sarà aperta dalla 45esima edizione della "Marcia dei quattro ponti", gara podistica con partenza alle 9.30. Poi stand aperti sia a pranzo che a cena. La sera si ballerà con l’Orchestra Cuore d’Italia. Per informazioni è possibile contattare Claudia al numero 328.1355264 o scrivere all’indirizzo [email protected].