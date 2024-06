Sagre, concerti e tornei sportivi. L’estate bella di Valfornace

Spettacoli all’aperto, sagre, concerti, tornei sportivi, presentazione di libri, poi la Festa della Rinascita in onore di Santa Maria Assunta e il ritorno delle Feste triennali a San Maroto. È ricco il cartellone estivo promosso dal Comune di Valfornace e dalla Pro Pieve insieme alla Pro Loco di Fiordimonte, al Motoclub, alle associazioni di ruzzola e al Comitato della Rinascita. Dal 10 al 29 giugno Torneo di tennis. Sabato 22 concerto nella chiesa di San Giusto, alle 21.15, in collaborazione con il Festival del coro polifonico Città di Tolentino. Venerdì 28 giugno, alle 18.30 al centro polifunzionale "Maria Ciccotti", presentazione del libro di Auguro Ciuffetti "Una volta, una volta c’era un paese".

Sabato 29 "Notte Rosa", in collaborazione con i commercianti dell’area "Don Orione"; lo stesso weekend andranno in scena i campionati italiani di ruzzola. Luglio si apre con lo spettacolo di Andrea Paris (foto), il mago comico, sabato 6 in piazza Vittorio Veneto alle 21. Da venerdì 19 a sabato 20 Festa della Birra nell’area degli impianti sportivi di via Fornace. Domenica 21 Festa della Montagna in località Piani di Santa Maria Maddalena. Sabato 27 dalle 21.15 concerto del gruppo "Frame Up Vocal Band" al Castello di Pievebovigliana. Il 4 agosto concerto dei cori "Monti Azzurri" e "Incanto" al Castello di Pievebovigliana.

Dalla stessa domenica all’11 agosto Festa della Rinascita tra passeggiate in ebike, attività sportive, processione con fiaccolata, degustazione di prodotti tipici locali. Il 5 agosto giochi popolari e dj set con Emiliano Effe. Il 7 partita di calcetto femminile e concerto memorial di Ennio Morricone. Il 9 spettacolo di Frate Mago e voli in mongolfiera presso gli impianti sportivi di Pievebovigliana. Da domenica 11 a domenica 18 agosto Feste Triennali a San Maroto. Ma l’estate, a Valfornace, proseguirà con tanti altri appuntamenti fino alla fine di agosto.