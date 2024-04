Salta la festa del Primo Maggio alla pineta Volpini

La minaccia del maltempo ha fatto saltare quasi all’ultimo la festa del Primo Maggio che era stata programmata nella pineta Volpini di Porto Recanati, all’insegna del buon cibo e della musica. Ad annunciarlo è stato ieri il presidente della Pro loco, Marco Pacella (nella foto). "Purtroppo, a causa delle previsioni meteo davvero incerte si è deciso con il tutto il direttivo della nostra associazione di rinviare i festeggiamenti e il picnic che stavamo allestendo nell’area verde – ha affermato Pacella –. Anche perché l’organizzazione è abbastanza complessa e non valeva la pena prendersi il rischio di vedersi vanificato, all’improvviso, tutto il lavoro che c’è dietro. Però, non significa che la manifestazione non verrà più fatta. Infatti, l’intenzione è comunque quella di mettere in piedi la stessa iniziativa in pineta per il 2 giugno, nel giorno in cui cade la ricorrenza della festa della Repubblica italiana".