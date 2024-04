Salute della donna, settimana di consulenze e visite gratuite

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda Ets organizza, da giovedì al 24 aprile, la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. "Gli Ospedali di Macerata e Civitanova, facenti parte del network Bollino Rosa, aderiscono all’iniziativa e offrono una settimana di visite e consulenze gratuite", sottolinea Marco Ricci, direttore generale dell’Ast di Macerata. Ecco il quadro delle iniziative gratuite. Ospedale di Macerata: Radiologia: il 22 aprile sono previste 6 ecografie (addome o tiroide a scelta del paziente), dalle 9 alle 11. Prenotazioni allo 0733-2572311. Oncologia: il 18, 22 e 23 aprile, dalle 15 alle 15,30 9 visite senologiche. Urologia: il 23 aprile 5 visite per incontinenza femminile. Medicina: il 18 e 22 aprile 12 esami ecocolordoppler arti inferiori venoso - vasi epiaortici. In tutti questi casi si deve prenotare entro domani al numero 0733-2572311, dalle 9 alle 11:30. Ostetricia e Ginecologia: il 18 aprile sono previste 6 visite ginecologiche con ecografia ginecologica. Direzione Medica di presidio ospedaliero: 18, 19 e 20 aprile counselling e orientamento per donne fragili e/o vittime di violenza, con la dottoressa Ilenia Sabbatini.

Ospedale di Civitanova: il 18 e il 22 aprile dalle 9 alle 11, colloqui nutrizionali con la dottoressa Maria Grazia Rosignoli. Prenotazione entro domani, dalle 9 alle 12 al numero: 0733/823521; il 22 e 23 aprile visite uro-ginecologiche con la dottoressa Alessia Maria Costa, prenotazione obbligatoria chiamando entro venerdì, dalle 9 alle 15, al numero 0733/823912; il 19 aprile, Eco-Rems con la dottoressa Patrizia Del Medico, prenotazione obbligatoria chiamando entro domani al numero 0733/823083; venerdì ecografie articolari a cura del dottor Gianluca Smerilli, prenotazione entro domani al numero 0733/823083; il 24 aprile, dalle 14 alle 18, Eco-doppler arti inferiori a cura della dottoressa Denise Menghini, prenotazione obbligatoria entro domani al numero 0733/823083; il 19 aprile, dalle 14 alle 16, valutazioni pavimento pelvico a cura dell’ostetrica Tania Paoltroni (terzo piano), prenotazione obbligatoria entro domani al numero 0733/823692; il 18 e 23 aprile, dalle 9 alle 12, colloqui per la promozione del benessere psico-fisico della donna a cura dei medici del Centro di Salute Mentale, prenotazione obbligatoria inviando una mail a angelica.cicolini@sanita.marche.it; il 20 aprile mammografie, prenotazione entro domani al numero 328.5938529.