"Salva Casa, passo avanti per l’edilizia"

"Esprimiamo il nostro apprezzamento per un provvedimento che rappresenta un passo avanti importante verso la semplificazione delle norme edilizie e la regolarizzazione del patrimonio immobiliare italiano. Sono sempre ben accette tutte le iniziative che apportano chiarezza e sburocratizzano le procedure, facilitando la gestione del patrimonio immobiliare privato e favorendone la conservazione". Così Enzo Mengoni, presidente di Confartigianato sul nuovo decreto "Salva casa" approvato del governo, che introduce una serie di disposizioni volte a semplificare le procedure burocratiche e regolarizzare le difformità edilizie esistenti sugli immobili. "Questo decreto si propone di mettere ordine nel caos delle irregolarità edilizie formali, spesso dovute a norme obsolete e complesse che impediscono ai proprietari di godere appieno dei propri immobili e ne bloccano la valorizzazione sul mercato. Sanare queste situazioni e rimuovere gli ostacoli burocratici che frenano il mercato e gli interventi di riqualificazione sono obiettivi fondamentali – aggiunge Mengoni –. La presenza di irregolarità edilizie minori, i cosiddetti ‘piccoli abusi’, ostacola la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza di interi edifici. È indispensabile quindi individuare misure adeguate a ovviare al problema delle lievi difformità catastali, al fine di promuovere la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza dei condomini, oltre a facilitarne la compravendita".