Sangiustese, se ne va l’attaccante Minella. È arrivato il giovane difensore Gaspari

La Sangiustese Vp saluta e ringrazia l’attaccante Santiago Minella per l’impegno in maglia rossoblù e accoglie il difensore esterno destro Tommaso Gaspari, classe 2005. Il giocatore è nato a Recanati ed è cresciuto nel settore giovanile dell’Academy Civitanovese, poi è passato alla Primavera della Fermana dove è stato allenato dai tecnici Luigi Giandomenico e Andrea Mercanti, che adesso ritrova nel club rossoblù. Il ragazzo si è messo subito a disposizione.

La Sangiustese si sta preparando per la delicata partita in casa del Monturano dove si troveranno di fronte formazioni appaiate al penultimo posto a 12 punti. Ed ecco quindi una di quelle gare in cui è vietato commettere passi falsi con la formazione di Giandomenico che deve riscattarsi dalla epsante sconfitta casalinga nel match contro il Castelfidardo quando ha subito il gol della sconfitta all’ultimo minuto.