Sangiustese super

SANGIUSTESE VP

4

JESINA

1

SANGIUSTESE VP (3-4-2-1): Monti; Sabatini (43’ pt Sfasciabasti), Omiccioli, Sopranzetti; Marini, Trillini, Lattanzi (15’ pt Vieira), Tombolini; Gaspari (25’ st Del Gobbo), Monachesi (30’ st Tulli), Handzic (38’ st Del Brutto). A disposizione: Cingolani, Calcabrini, Palmieri, Ferrari. All. Giandomenico.

JESINA (4-4-1-1): Pistola; Baah (5’ st Cordella), Lucarini, Capomaggio T., Giovannini; Chacana, (14’ st Brega) Zandri, Zagaglia (33’ st Nazzarelli), Giunti (1’ st Marcucci); Belkaid, Trudo (28’ st Kouentchi). A disposizione: Sansaro, Grillo, Dentice, Capomaggio Polo. All. Strappini.

Arbitro: Ferroni di Fermo

Reti: 39’ e 13’ st Handzic, 5’ st Gaspari, 36’ st Tombolini, 39’ st Kouentchi

Note: all’11’ della ripresa espulso Belkaid per doppio cartellino giallo; ammoniti Sfasciabasti, Gaspari, Handzic e Omiccioli; recupero 2’ pt, 4’ st

La vittoria contro la Jesina di fondamentale importanza per la classifica della Sangiustese e per il morale della squadra. Una prova convincente da parte della formazione allenata da Di Giandomenico da cui ripartire. La Jesina si fa apprezzare solo all’inizio con Belkaid (13’) su punizione e con Zagaglia (29’) dalla distanza, i locali si fanno vedere in attacco con Trillini (35’) e poco dopo i rossoblù sbloccano il risultato con Handzic (39’) che sfrutta nel migliore dei modi l’assist di Gaspari. Nella ripresa la squadra di casa mette al sicuro il risultato con Gaspari (5’) che debutta nel migliore dei modi sfruttando al meglio l’assist di Tombolini. . Handzic (13’) mette a segno la doppietta. La Jesina non ci sta e Marcucci (16’) colpisce il palo. La Sangiustese non si ferma con Handzic e Tombolini che si rendono pericolosi. Al 36’ i padroni di casa vanno in gol per la quarta volta con Tombolini ben servito da Tulli. Nel finale i leoncelli accorciano le distanze con Kouentchi da sotto misura. Soddisfazione tra i locali e malcontento tra gli ospiti con i tifosi che lasciano l’impianto prima della fine,