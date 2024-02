Santa Maria Apparente, buca in strada attappata col cassonetto

Cassonetti dei rifiuti usati per tappare le buche dell’asfalto. A Civitanova accade pure di vedere queste scene, ovvero che per schermare un vero e proprio cratere che si è aperto sulla strada in via Crivelli, nel quartiere di Santa Maria Apparente, qualcuno abbia preso un bidone dell’immondizia e ce lo abbia infilato dentro. E che ci sia entrato dà idea della misura dello squarcio che si è aperto al centro della carreggiata. Un escamotage che serve a evitare che gli automobilisti rompano le gomme delle macchine o che ci finisca dentro, con conseguenze che è meglio non immaginare, chi va in moto o in bicicletta. Lo scatto è stato postato sui social da cittadini che hanno documentato un problema enorme, quello di strade dissestate dalle buche, comprese le vie principali della città, sulle quali la manutenzione non viene fatta da parecchi mesi visto che il Comune non interviene nemmeno con le classiche toppe.