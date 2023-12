Saura Romagnoli e Irma Tabacco, le veterane della ditta Ottaviani

Saura Romagnoli e Irma Tabacco hanno ritirato ad Ancona l’attestato di maestri del lavoro. Dipendenti entrambi della ditta Ottaviani di Recanati, hanno lavorato in azienda la prima per 42 anni e la seconda per 35. Romagnoli vive a Montelupone: nei primi dieci anni ha lavorato sempre nel settore amministrativo, in modo particolare paghe e contributi nella sede distaccata di Montelupone. Poi, quando questa ha chiuso, ha fatto la pendolare per raggiungere la sede madre a Recanati. "Ho fatto diversi lavori e sono stata sempre gratificata. Il premio per me è stato un riconoscimento bellissimo che mi ha riempito di soddisfazione. Ringrazio l’azienda che ha creduto in me". Tabacco prima lavorava a Torino, poi nel 1984 è entrata come libera professionista. Dopo tre anni è stata assunta per la contabilità di magazzino, poi è stata inserita nel commerciale. Oggi vive a Montecassiano, è sposata e madre di due figli. "Mi sono trovata da subito bene in azienda, il lavoro che svolgevo mi ha dato molte soddisfazioni. Ho trascorso un bel periodo in cui sono cresciuta io e l’azienda. Il premio è stato un apprezzamento per quello che ho fatto e un riconoscimento dell’azienda".