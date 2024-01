Sbaraglia lascia il vertice dell’Asp: "Motivi personali, grazie a tutti"

"Ho rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione dell’Asp Civica Assistenza Tolentino – scrive Giorgio Sbaraglia –. Sono stato nominato presidente nel 2015, alla nascita della stessa, una grandissima manifestazione di fiducia da parte del Comune e del consiglio che ha deliberato la mia carica. Per circa nove anni ho svolto il ruolo di presidente di un’azienda pubblica nuova, con entusiasmo e dedizione. Purtroppo motivi personali mi obbligano a prendere questa decisione. Sono sicuro che l’Asp continuerà il suo percorso di crescita, ad oggi l’azienda ha raggiunto un altissimo livello di professionalità e a tutti gli attori attivi in questa generosa missione auguro il meglio". Il sindaco Mauro Sclavi ringrazia il presidente Sbaraglia per l’impegno profuso: " Sono stati anni complessi e segnati da varie emergenze che sono state superate con l’apporto di tutti e grazie anche alle decisioni e azioni intraprese da Sbaraglia in qualità di presidente. Un lavoro che è apprezzato dall’Amministrazione, dalle famiglie, dagli ospiti e da tutti coloro che hanno a che fare con la nostra casa di riposo".