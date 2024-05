Sbloccato l’ennesimo intoppo, via all’ultima demolizione

Sbloccato l’ultimo intoppo per le demolizioni in via Pantaleoni, che sono giunte all’ultimo palazzo. Si tratta della presenza di nidi di balestruccio, un uccello della famiglia delle rondini, che in uno degli edifici aveva messo in forse il cronoprogramma. L’intervento della struttura commissariale ha sbloccato una situazione che rischiava di prolungare i lavori a data da destinarsi. È stato avviato un monitoraggio sui nidi che ha accertato lo stato di avanzamento della riproduzione dei balestrucci. Il sopralluogo degli esperti della struttura commissariale ha accertato che dalla demolizione non si provocherà nessun danno alla colonia, che è già in fase di preparazione alla dispersione, "se non un eventuale disturbo minimo derivante dal possibile accorciamento del periodo che ne precede la dispersione". Per ovviare anche a questo, la ditta era stata invitata ad attendere un ulteriore breve periodo prima della demolizione.