Sborgia a Saltamartini: "Ospedale di Camerino, grazie per l’impegno"

Il consigliere di minoranza di Camerino Sandro Sborgia si rivolge all’assessore regionale Filippo Saltamartini e lo ringrazia "per le dichiarazioni rassicuranti pronunciate oggi a Castelraimondo a proposito delle problematiche sollevate in ordine al reparto di chirurgia dell’ospedale di Camerino e per aver interessato, a riguardo, il direttore generale Ricci a trovare soluzioni per i problemi evidenziati e per quelli relativi agli altri reparti del nosocomio camerte". "Pur consapevole delle difficoltà che vive il sistema sanitario – aggiunge –, sono convinto che la preservazione del personale e l’efficientamento dei servizi ospedalieri siano un obiettivo comune da perseguire e raggiungere ad ogni costo. In questo senso ritengo fondamentale la ricerca di soluzioni possibili per il trattenimento in servizio di tutte le professionalità specie di quelle più preziose che per anni hanno servito le nostre popolazioni".