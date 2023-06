"Scena del crimine". Esperti a confronto sulle tecniche di indagine

A lezione di... tecniche di indagine. Martedì in ateneo si è parlato della "Scena del crimine: dal primo intervento al laboratorio". Dall’operatore di primo intervento alle tecniche di polizia scientifica nell’ambito del sopralluogo, dal cadavere sulla scena del crimine al Dna e il ruolo del tossicologo. La conferenza di alto valore formativo era aperta a tutte le forze dell’ordine: organizzata da Tiziano Ottaviani, segretario generale provinciale di Macerata del sindacato Fsp-Polizia di Stato, ha ottenuto il patrocinio di Unimc. L’appuntamento è stato creato per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale delle forze dell’ordine che si trovano a intervenire sulla scena del crimine, dal primo intervento delle pattuglie ai rilievi tecnico scientifici sul posto fino alle successive attività di laboratorio. Sono intervenuti Rino Froldi, ordinario di tossicologia forense Università di Macerata, in qualità di presidente della conferenza; Domenico Mazza, giurista criminologo, cultore della materia Unimc; Mariano Cingolani, ordinario di medicina legale Unimc; Dora Mirtella, associato di medicina legale Unimc; Roberto Scendoni, ricercatore di medicina legale Unimc; Vincenzo Agostini, genetista forense, docente dell’Università del Piemonte Orientale; Marta Cippitelli, spin-off For.Med.Lab. Unimc; Massimiliano Olivieri, vice questore. Tutti "hanno affrontato il tema con molta scrupolosità – spiega il segretario provinciale Ottaviani –, davanti a una sala gremita di appartenenti alle forze dell’ordine provenienti da tutte le Marche e dall’Umbria". Tra le autorità, il questore Luigi Silipo che ha aperto i lavori, come anche il procuratore Giovanni Fabrizio Narbone. Presenti il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Nicola Candido, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Ferdinando Falco, l’assessore alla sicurezza Paolo Renna, il comandante della polizia locale Danilo Doria, il segretario generale regionale di Fsp-Polizia di Stato Manrico Martini e la segreteria Marche di Unarma, guidata dal segretario regionale Paolo Petracca. Un ringraziamento speciale degli organizzatori va agli sponsor Ghergo Impianti, Mia pizzeria bar gelateria, Tamaya bar pizzeria e B.Electric snc.

c. g.