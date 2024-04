Schianto contro i cartelli a causa di un malore, rianimato automobilista

Un malore improvviso mentre era al volante, ha fatto finire fuori strada un 80enne di Corridonia. Ma grazie all’intervento tempestivo del 118 l’uomo è stato rianimato e ora è ricoverato ad Ancona. L’allarme è arrivato intorno alle 7.45 da Piediripa. L’uomo, C.A., di Corridonia stava percorrendo via Concordia al volante di una Fiat Panda, al suo fianco era seduta la moglie. All’improvviso ha accusato un malore e ha perso il controllo dell’auto, che è andata a sbattere contro i segnali stradali. Il personale sanitario è arrivato immediatamente, e grazie all’intervento tempestivo sono riusciti a rianimare il pensionato. Intanto per lui era arrivata l’eliambulanza, che lo ha portato ad Ancona. La prognosi per lui è ancora riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi o persone.