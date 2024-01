Schianto in moto, 14enne viene estubata e tornerà a casa

Potrà tornare a casa nei prossimi giorni la giovane 14enne che il 21 dicembre era rimasta coinvolta in un grave incidente mentre era in moto con il suo fratellastro. Per quest’ultimo la prognosi era stata migliore, dopo alcuni giorni in ospedale era tornato a casa. Per la ragazza invece, che era stata ricoverata in terapia intensiva, la situazione era più complessa e la comunità di San Severino era in apprensione. Ma la sensazione che tutto si sarebbe risolto per il meglio è sopraggiunta negli ultimi giorni dell’anno quando la mamma, conosciutissima ristoratrice, aveva fatto sapere tramite i social che la giovane era stata estubata. E poi venerdì la bellissima notizia delle imminenti dimissioni nonostante la presenza di alcune fratture ancora da risolvere. L’incidente era avvenuto lungo la provinciale 502, all’altezza dell’incrocio per la località Barbari di San Severino.