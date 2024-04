Schianto tra moto e autocarro. Grave un centauro di 74 anni

Brutto incidente per un motociclista, finito in ospedale ad Ancona dopo uno scontro frontale con un autocarro. L’incidente è successo intorno alle 14.30 lungo la Valnerina, la statale 209 in territorio di Visso, vicino a un allevamento di trote. In prossimità di una curva, la moto Yamaha condotta da un 74enne di Montegiorgio, R. B., è finita contro un autocarro Iveco, guidato da un 60enne di Visso, che procedeva nel senso opposto. Ad avere la peggio è stato il 74enne. Per lui, i sanitari del 118 hanno ritenuto necessario il trasferimento urgente all’ospedale regionale. Così è stata chiamata l’eliambulanza e il ferito è stato portato ad Ancona, dove tuttora è ricoverato. Le sue condizioni sono molto gravi, ma per fortuna l’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita. Portato al pronto soccorso di Camerino invece il 60enne di Visso, rimasto ferito in modo lieve nello scontro. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto. Una manovra sbagliata in curva potrebbe aver provocato la collisione. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Camerino, per mettere in sicurezza la strada e i due mezzi coinvolti.