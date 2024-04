Scomparso Valentino Pirro, l’ultimo dei reduci

Saranno celebrati oggi alle ore 10, nella chiesa della SS. Annunziata di Montecosaro Scalo, i funerali di Valentino Pirro, scomparso sabato all’età di 101 anni. Uomo buono, amato e conosciuto da tutti, era l’ultimo dei combattenti del paese e del Maceratese: fatto prigioniero dai tedeschi e trattenuto a Berlino per il "lavoro coatto" dal 9 settembre del 1943 al 25 aprile del 1945. L’Associazione nazionale combattenti e reduci, sezione Luigi Torresi di Montecosaro, nelle persone del presidente Enzo Marziali e di quello provinciale Albino Mataloni e di tutto il direttivo, ha espresso ai figli, ai nipoti ed a tutti i parenti le più sentite condoglianze, stringendosi nella preghiera e nel ricordo del caro socio. Vive condoglianze sono state espresse alla famiglia anche dal sindaco Malaisi e da Fabrizio Quattrini, presidente del Centro studi montecosaresi, che aveva organizzato in Comune una mostra su tutti i deportati all’indomani dell’8 settembre del 1943. In occasione del compleanno con il quale (domenica 15 gennaio 2023) Valentino aveva tagliato il traguardo del secolo, il sindaco volle onorare ufficialmente Pirro con una toccante cerimonia ai "Due Cigni", essendo l’ultimo testimone di vicende dolorose legate alla guerra, nonché per la sua determinazione tipica del nostro popolo nel rimboccarsi le maniche (una volta tornato sano e salvo) per costruire un futuro migliore e di benessere, come avvenuto in tutte le Marche e nell’Italia intera nel secondo Novecento. Valentino Pirro ha lavorato per un breve periodo da Giorgini damigiane, poi nella fabbrica di fondi di Pantanetti e soci, ad ovest della storica bocciofila-ristorante Cardinali.

Ennio Ercoli