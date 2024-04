"Sconfort zone" al Feronia. Sul palco arriva Paolo Camilli

Una fotografia delle relazioni contemporanee, comica, precisa e spregiudicata. Stasera va in scena, al teatro Feronia di San Severino, lo spettacolo di Paolo Camilli dal titolo: "Sconfort zone. Il paradiso delle irrelazioni". Camilli si affida a una versione personalizzata dell’intelligenza artificiale per provare a portarci fuori dalla nostra zona di comfort, il posto dove crediamo di essere sicuri e protetti e che, invece, ci allontana da quello che siamo realmente. Lo spettacolo è un viaggio attraverso quello che cerchiamo di dire a noi stessi e agli altri spesso con esiti disastrosi in ogni ambito della nostra vita: in amore, in famiglia, sul lavoro o mentre cerchiamo il nostro posto nella società. "Sconfort Zone" è una satirica catarsi collettiva sulle relazioni e l’incomunicabilità, che l’essere umano sperimenta sin dalla notte dei tempi. Per raccontarla Camilli alterna monologhi inediti e dissacranti a personaggi comici surreali. A firmare lo show, insieme al protagonista, anche Moira Angelastri, Andrea Cappadona e Manuela Mazzocchi per la produzione e distribuzione di Savà Produzioni Creative.