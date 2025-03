Scontro in superstrada. Traffico in tilt e un giovane ferito

Scontro in superstrada, traffico in tilt. Strada chiusa al traffico all’altezza di Morrovalle e un ferito, un giovane automobilista, all’ospedale. È il bilancio dell’incidente che è avvenuto nella prima mattinata di ieri, poco prima delle 8, lungo la superstrada Valdichienti, all’altezza del territorio di Morrovalle. Un’auto, secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia stradale, sul posto per i rilievi di rito, stava percorrendo la Ss 77 in direzione mare quando avrebbe urtato un camion, finendo in mezzo alla corsia opposta e centrando un’auto che arrivava dall’altra parte. Sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco. Il tratto di strada, in seguito all’incidente, è stato chiuso al traffico, provocando code e rallentamenti. All’ospedale, fortunatamente non in condizioni gravi, il conducente dell’auto, un giovane del posto.