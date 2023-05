Scontro tra auto e Vespa: 15enne portato a Torrette

E’ stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, il quindicenne scooterista rimasto ferito nell’incidente avvenuto, poco dopo le 19 di ieri a Cingoli, nel quartiere San Giuseppe, lungo l’omonima via principale che attraversa l’abitato. Il ragazzo, alla guida della sua Vespa 50, stava imboccando un tratto in leggera salita, mentre il senso opposto proveniva una Fiat 500 condotta dal proprietario. Entrambi i protagonisti dell’accaduto sono cingolani. L’urto tra l’auto e lo scooter si è verificato all’altezza dell’incrocio con la Via Malazampa. Sulle cause dello scontro, ha compiuto accertamenti una pattuglia dei carabinieri di Treia. Per effetto dell’impatto, illeso il conducente della Fiat 500, il ragazzo è finito sull’asfalto: non avrebbe perso conoscenza, sarebbe stato sentito mentre parlava. Subito è intervenuta l’èquipe sanitaria del 118 del nosocomio di Cingoli: il dottore ha praticato le prime cure poi, considerato quanto rilevato sul quindicenne che avrebbe riportato varie lesioni, e la dinamica dell’accaduto, ha ritenuto di allertare l’elisoccorso per il rapido ricovero e gli esami da praticare all’incidentato. L’avioambulanza è atterrata nello spazio esistente in Via Cerquatti e l’infortunato, condotto sul posto dall’automedica, è stato preso a bordo in condizioni che escluderebbero il pericolo di vita.

Gianfilippo Centanni