"Scoperto di conto per le Terme. Poi un gruppo rileverà le quote"

"Ai cittadini di Sarnano la nostra lista ha offerto proposte concrete, trasparenza, soluzioni per il bene del territorio. Non si può dire lo stesso dei nostri avversari, che non avevano niente da proporre e hanno preferito la propaganda spicciola. È importante che i sarnanesi si rechino alle urne con questa consapevolezza". La lista "Insieme per Sarnano", con Giacomo Piergentili candidato sindaco, si toglie qualche sassolino dalla scarpa anche in merito alla questione terme e ai fondi Cis sui quali è intervenuto pure il commissario Guido Castelli. "In merito alle Terme, Piergentili ha sempre assicurato la nostra disponibilità a prestare una garanzia in favore della Stm per la concessione da parte di un istituto bancario di uno scoperto di conto, che consentisse alla società di reperire liquidità in questo transitorio momento di difficoltà. Ma nel corso dell’assemblea dei soci, i supporter di Fantegrossi e due candidati si sono presentati con le deleghe di alcuni proprietari delle quote, e uno di essi lo ha invitato a firmare seduta stante un foglio compilato. C’è malafede o ignoranza nel ritenere che qualcuno firmerebbe un documento senza consultare il proprio legale. Noi abbiamo già preso contatti con l’amministratore delle Terme. L’operazione è garantita da un gruppo che sarebbe interessato all’acquisizione del pacchetto di maggioranza, ma che ha bisogno dei tempi necessari per la privatizzazione. Questi sono fatti".

Poi la questione dei fondi Cis: "Quanto dichiarato da Castelli, al contrario di quanto affermato da Fantegrossi, conferma ciò che da tempo sosteniamo: quei fondi non sono vincolati al progetto presentato ma possono essere rimodulati, tenendo presenti le esigenze di sviluppo della montagna, ma anche per migliorare i servizi sul territorio. Quindi, chi racconta bugie? C’è qualche interesse personale dei componenti la lista, o di qualche sostenitore esterno, di Cambiamo Sarnano nel portare avanti il progetto presentato, spendendo lì tutti i 30 milioni"?

g. g.