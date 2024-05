Scrutatori ai seggi, come fare domanda

Tutti gli elettori già iscritti all’albo degli scrutatori, intenzionati a svolgere la funzione di scrutatore per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno, possono dare la propria disponibilità presentando domanda entro il 10 maggio. La domanda, firmata dall’interessato, accompagnata da fotocopia non autenticata del documento di identità, o da scansione nel caso di utilizzo della posta elettronica, può essere consegnata all’ufficio Urp-protocollo del Comune, in viale Trieste dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16, oppure inviata tramite all’indirizzo pec comune.macerata.demografici@legalmail.it. Il modulo di domanda è disponibile all’Ufficio relazioni con il pubblico di viale Trieste, o lo si può scaricare dal sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.macerata.it/servizi/elettorale/elezioni-europee-2024/scrutatori.